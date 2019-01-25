Beşiktaş potada 6 yıldır Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor

Ligde 7 yıldır kaybetmiyor

Obradovic'in Beşiktaş yenilgisi yok

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında 26 Ocak Cumartesi akşamı derbide karşılaşacağı Beşiktaş Sompo Japan'a karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 6 yılda oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş Sompo Japan'a galibiyet sevinci yaşatmadı.Söz konusu 6 yılda oynanan 15 resmi maçı da Fenerbahçe galip bitirdi.Fenerbahçe Beko, rakibine ligde ise 7 yıldır maç kaybetmiyor.Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 17 lig maçını da kazandı.Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.