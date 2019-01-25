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Beşiktaş potada 6 yıldır Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26 Ocak Cumartesi akşamı karşılaşacağı rakibiyle son 6 yılda oynadığı 15 resmi maçı da kazandı

Kaynak: AA
Beşiktaş potada 6 yıldır Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor
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25 Ocak 2019 12:33
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında 26 Ocak Cumartesi akşamı derbide karşılaşacağı Beşiktaş Sompo Japan'a karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 6 yılda oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş Sompo Japan'a galibiyet sevinci yaşatmadı.

Söz konusu 6 yılda oynanan 15 resmi maçı da Fenerbahçe galip bitirdi.

 Ligde 7 yıldır kaybetmiyor
Fenerbahçe Beko, rakibine ligde ise 7 yıldır maç kaybetmiyor.

Beşiktaş Sompo Japan karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 17 lig maçını da kazandı.

 Obradovic'in Beşiktaş yenilgisi yok
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.

Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.

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