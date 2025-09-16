16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-190'
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
1-190'
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
1-1MB
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Beşiktaş, Orkun kökçü için PFDK'ya gitti!

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı ve PFDK'ya sevkinin ardından harekete geçti.

calendar 16 Eylül 2025 23:32
Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı ve PFDK'ya sevkinin ardından harekete geçti.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir'le oynadığı maçta direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen ve 16 Eylül 2025 tarihinde "kural dışı hareket" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcumuz Orkun Kökçü için hazırladığımız savunma dilekçemiz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun dikkatine sunulmuştur."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
