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Beşiktaş, menajerini çağırdı: Gündem veda!

Beşiktaş, performansı beklentilerin altında kalan Ciro Immobile'nin menajerini İstanbul'a çağırdı. Gündem veda görüşmesi...

calendar 24 Mayıs 2025 11:12 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 11:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, menajerini çağırdı: Gündem veda!
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Beşiktaş yönetimi, yüksek maliyetleri ve düşük performansı sebebiyle Ciro Immobile ile yeni sezonda devam etmek istemiyor.

Menajeri İstanbul'a çağrılan Ciro Immobile'nin siyah-beyazlı ekipte 1 yıllık sözleşmesi kaldı.

"AYRILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ciro Immobile'nin yıllık maliyetinin; 6 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası ve 2.5 milyon euro bonus ile toplam 10.5 milyon euro olduğunu açıklayan Başkan Serdar Adalı, "Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." dedi.

İtalyan yıldız, birçok kez takımda kalmak istediğini açıklamıştı.

40 MAÇTA 23 GOLLÜK KATKI

Beşiktaş formasıyla 40 maçta forma giyen Ciro İmmobile, 19 gol 4 asistlik katkı sağladı. 

 

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