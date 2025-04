Beşiktaş, Mehmet Can Aydın'ın peşinde!

Mehmet Can Aydın, Süper Lig'e dönebilir. Sezon sonunda Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor. Beşiktaş ile Başakşehir'in yanı sıra Werder Bremen ve Hamburg Mehmet Can ile ilgileniyor. Bir çok Championship ekibi de oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için bekliyor.Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Can Aydın, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak 23 maçta forma giymişti.Bu sezon Schalke formasıyla 28 maçta 1.867 dakika forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 3 asist kaydetti.