Beşiktaş, Mehmet Can Aydın'ın peşinde!

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Mehmet Can Aydın'ın yeniden Süper Lig'e dönme olasılığı belirdi. Beşiktaş ve Başakşehir, 23 yaşındaki futbolcunun peşinde.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Mehmet Can Aydın'ın peşinde!
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21 Nisan 2025 14:16
Son güncelleme 21 Nisan 2025 15:56
Mehmet Can Aydın, Süper Lig'e dönebilir. Sezon sonunda Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR TAKİPTE

Beşiktaş ile Başakşehir'in yanı sıra Werder Bremen ve Hamburg Mehmet Can ile ilgileniyor. Bir çok Championship ekibi de oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için bekliyor.

GERİDE BIRAKTIĞIMIZ SEZON TRABZONSPOR'DAYDI

Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Can Aydın, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak 23 maçta forma giymişti.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Schalke formasıyla 28 maçta 1.867 dakika forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 3 asist kaydetti.

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