Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti.



Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 61. dakikada Alex Teixeira kaydetti. Yeni Malatyaspor'un sayısı ise 84. dakikada penaltıdan Adem Büyük'le geldi.



Bu sonucun ardından ligde 2 maç aradan sonra puan kaybeden Beşiktaş, puanını 36 yaptı. Üç maçlık mağlubiyet serisi sona eren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 16 puanla 20. sırada yer buldu.



Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.



TEIXEIRA, 99 GÜN SONRA ATTI



Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Alex Teixeira, 99 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.



Brezilyalı futbolcu, son golünü 15 Ekim 2021 tarihinde deplasmanda oynanan Başakşehir maçında kaydetmişti.



BATSHUAYI YİNE SKORA ETKİ ETTİ



Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın golünde asisti yapan isim Michy Batshuayi oldu.



Belçikalı yıldız, Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 6 golün 5'ine doğrudan katkı sağlamış oldu.



Batshuayi, son 6 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.



MUSTAFA'NIN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ



24. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, direkten oyun alanına geri döndü.



JOSEF SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ



Siyah - beyazlıların orta saha oyuncusu Josef de Souza, karşılaşmada bir sakatlık yaşadı.



Sol arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu, 45. dakikada yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.



DİREK, BU KEZ DE EMİRHAN'A İZİN VERMEDİ



77. dakikadaki Beşiktaş atağında genç futbolcu Emirhan İlkhan'ın şutu, direkten döndü.



PENALTI VAR'LA GELDİ, MALATYASPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI



Karşılaşmanın 82. dakikasında Beşiktaş ceza sahası içerisinde Yeni Malatyasporlu Tetteh, Beşiktaşlı Necip Uysal ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.



Önce devam kararı veren hakem Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı noktasını gösterdi.



Yeni Malatyaspor'da penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.



BEŞİKTAŞ, 89'DA İKİ KEZ DİREĞE TAKILDI



Beşiktaş'ın 89. dakikada gelişen atağında Domagoj Vida'nın kafa vuruşu direkten döndü, atağın devamında pozisyonu tamamlamak isteyen Batshuayi de şutunda direği geçemedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, kale sahasının soluna düşen topa Kenan dokunurken, meşin yuvarlak kalece Ertaç'ın üzerine gitti.



11. dakikada sol kanatta hareketlenen Rıdvan'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Teixeira gerilerden gelip vuruşunu yaparken, kaleci Ertaç iyi uzanarak golü önledi.



19. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Rosier'in yerden penaltı noktasının sağına çıkarttığı topa Josef ayak içiyle dokundu. Arka direğe doğru açılan topa Batshuayi kale sahasında hamle yaptı ahcak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



25. dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Eskihellaç, sağ ayağıyla yakın köşeye çok sert bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda top üst direkten döndü ve Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



Öte yandan, müsabakanın 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'lu Ahmet Çalık için tribünlerden, "Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor." sloganları atıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rıdvan, kale sahasının soluna doğru sokulup kaleci ile karşı karşıya pozisyonda dar açıdan uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarıya gitti.



59. dakikada ön alanda baskı yapıp topu kazanan Ghezzal, ceza sahası sağ çaprazındaki Atiba'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde yandan dışarıya çıktı.



61. dakika Beşiktaş golü buldu. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında topla buluşan Batshuayi sağ kanattan ceza sahasına girer girmez ortasında, Teixeira kale sahasının içinde göğsü ile hamle yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



81. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, topla ceza sahasına giren Tetteh, Necip Uysal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.



84. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, topu kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gönderdi: 1-1.



89. dakikada Ghezzal'in sol içten penaltı noktasına yaptığı ortaya Vida'nın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Seken topla ceza sahasının solunda Batshuayi'nin volesinde ise meşin yuvarlak uzak direğe çarparak auta gitti.



İlerleyen dakikalarda başka pozisyon olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zeffane, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip (Dk. 66 Tetteh), Hafez, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Kenan Özer), Azubuike, Aabid (Dk. 75 Mallan), Mounir, Dicko (Dk. 66 Adem Büyük)



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 45 Atiba), Pjanic, Teixeira (Dk. 66 Güven Yalçın) Ghezzal, Kenan Karaman (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Batshuayi



Goller: Dk. 61 Teixeira (Beşiktaş) Dk. 84 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 56 Teixeira, Dk. 69 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 80 Adem Büyük, Dk. 81 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor)





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