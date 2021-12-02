Beşiktaş maçı öncesi Borussia Dortmund'dan seyirci açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 7 Aralık Salı günü Alman ekibi Borussia Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekipten seyirci açıklaması geldi.

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Beşiktaş maçı öncesi Borussia Dortmund'dan seyirci açıklaması!
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02 Aralık 2021 21:31
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. 7 Aralaık Salı günü oynanacak zorlu mücadele öncesi Alman ekibinden seyirci açıkmalası geldi.

Yapılan açıklmada; Pandemi kuralları nedeniyle stadyuma en fazla 15 bin taraftar alınabileceği ifade edildi.

DİĞER MAÇLARIN DURUMU DA BELİRSİZ

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih - Barcelona maçının seyircisiz oynanması gündeme geldi. Öncelikle Dortmund deplasmanına gidecek Bavyera ekibinde bu maçın ardından Allianz Arena'da 8 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak Barcelona maçının boş tribünler önünde oynanabileceği belirtiliyor. Bavyera yerel idaresinin merkezi hükümetten bağımsız, vakaların yoğun olduğu bölge için aldığı kararın bu yönde olduğu ifade ediliyor.

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda sahasında evinde oynayacağı Young Boys maçının ise yerinin değiştirilmesi gündemde.

Omicron varyantı nedeniyle getirilen sınırlamaların, İsviçre ekibinin İngiltere'ye seyahatine çıkaracağı engeller nedeniyle mücadelenin tarafsız bir sahaya alınması ya da ertelenmesinin düşünüldüğü bildiriliyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi maçları için ülkeye gelecek deplasman seyircilerinin de durumdan etkileneceğine dikkat çekiliyor.


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