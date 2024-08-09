Beşiktaş, Karsdorp'da mutlu sona yakın!

Beşiktaş, Roma'nın gözden çıkardığı Rick Karsdorp transferinde sona yaklaştı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Karsdorp'da mutlu sona yakın!
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09 Ağustos 2024 09:17
Son güncelleme 09 Ağustos 2024 09:20
Galatasaray'a karşı Süper Kupa'da alınan 5-0'lık tarihi galibiyetinin ardından gözünü Süper Lig'in ilk haftasındaki Samsunspor maçına çeviren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar'da gündemin bir numaralı ismi Rick Karsdorp. İtalyan basınına göre, iki kulüp prensipte anlaşmaya vardı. Roma, 1 yıl kontratı kalan ve yola devam etmek istemediği Karsdop'u gözden çıkardı.

Beşiktaş'ın Karsdrop için teklifi artırdığı ifade edilirken oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği vurgulandı. Geçen sezon 28 resmi maçta süre bulan 29 yaşındaki Hollandalı, 3 asist yaptı.

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