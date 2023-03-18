Beşiktaş - İstanbulspor: 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u ağırlayacak.
Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - İstanbulspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.
11'ler
Beşiktaş
Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Amir, Cenk, Aboubakar.
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Rachid Ghezzal, ilk 11'de yer aldı.
İstanbulspor
Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze
Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
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Eksikler
Siyah-beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Ghezzal ve Başakşehir maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç şans verilmesi halinde forma giyebilecek.
Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
Sınırdaki isimler
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İstanbulspor'da kaleci David Jensen, orta saha Onur Ergün, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü ismi olan Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler.
Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - İstanbulspor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu.
11'ler
Beşiktaş
Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Gedson, Salih, Ghezzal, Amir, Cenk, Aboubakar.
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Rachid Ghezzal, ilk 11'de yer aldı.
İstanbulspor
Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Lokilo, Muammer, Ba, Ethemi, Loshaj, Eze
Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 46 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, İstanbulspor'u yenerek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmayı kazanan İstanbulspor ise çıkışına Beşiktaş karşısında da devam etmeyi hedefliyor. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım, 26. haftaya 24 puanla 16. basamakta girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
SÜPER LİG'DEKİ HER MAÇTA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA.COM'DA
Eksikler
Siyah-beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı düzelen Ghezzal ve Başakşehir maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç şans verilmesi halinde forma giyebilecek.
Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
Sınırdaki isimler
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İstanbulspor'da kaleci David Jensen, orta saha Onur Ergün, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü ismi olan Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler.
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