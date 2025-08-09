10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-223'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-021'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-022'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-078'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Beşiktaş'ın St Patrick's maçının biletleri satışa çıkıyor!

Beşiktaş'ın St Patrick's ile karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

calendar 09 Ağustos 2025 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın St Patrick's maçının biletleri satışa çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's'i ağırlayacak Beşiktaş, müsabakanın biletlerini yarın satışa sunacak.

İlk olarak BJK SuperApp'ten ön satışa verilecek biletler, 11 Ağustos Pazartesi günü ise genel satışa sunulacak.

Siyah-beyazlıların, Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak St. Patrick's maçı için belirlediği bilet fiyatları şöyle:

VIP 100: 25 bin lira

VIP 101-126: 22 bin lira

1. Kategori: 7 bin lira

2. Kategori: 6 bin lira

3. Kategori: 5 bin lira

4. Kategori: 4 bin 500 lira

5. Kategori: 4 bin lira

6. Kategori: 3 bin 500 lira

Doğu Üst: 4 bin lira

7. Kategori: Bin 500 lira

8. Kategori: Bin 250 lira

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.