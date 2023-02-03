Beşiktaş'ın kamp kadrosunda sürprizler!

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıktan dönen Rachid Ghezzal ve yeni transfer Amir Hadziahmetovic, kadroya dahil edildi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın kamp kadrosunda sürprizler!
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03 Şubat 2023 14:21
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

GHEZZAL VE AMIR KADRODA

Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ve yeni transfer Amir Hadziahmetovic, kadroya alındı.

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Sakatlıklarını atlatan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç da kadroya dahil edildi. 

4 EKSİK

Kara Kartal'da Nathan Redmond, Josef de Souza ve Salih Uçan da sakatlığı sebebiyle Sivasspor maç kadrosuna alınmazken, Gedson Fernandes de cezası nedeniyle listeye yazılmadı. 

GHEZZAL 3.5 AY SONRA

Cezayirli yıldız, yaklaşık 3.5 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Ghezzal'ın müsabakaya yedek başlayacağı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU






 

 

 

 

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