Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
GHEZZAL VE AMIR KADRODA
Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ve yeni transfer Amir Hadziahmetovic, kadroya alındı.
CENK VE TAYYİP'TEN İYİ HABER
Sakatlıklarını atlatan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç da kadroya dahil edildi.
4 EKSİK
Kara Kartal'da Nathan Redmond, Josef de Souza ve Salih Uçan da sakatlığı sebebiyle Sivasspor maç kadrosuna alınmazken, Gedson Fernandes de cezası nedeniyle listeye yazılmadı.
GHEZZAL 3.5 AY SONRA
Cezayirli yıldız, yaklaşık 3.5 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Ghezzal'ın müsabakaya yedek başlayacağı bildirildi.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
GHEZZAL VE AMIR KADRODA
Siyah-Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ve yeni transfer Amir Hadziahmetovic, kadroya alındı.
CENK VE TAYYİP'TEN İYİ HABER
Sakatlıklarını atlatan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç da kadroya dahil edildi.
4 EKSİK
Kara Kartal'da Nathan Redmond, Josef de Souza ve Salih Uçan da sakatlığı sebebiyle Sivasspor maç kadrosuna alınmazken, Gedson Fernandes de cezası nedeniyle listeye yazılmadı.
GHEZZAL 3.5 AY SONRA
Cezayirli yıldız, yaklaşık 3.5 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Ghezzal'ın müsabakaya yedek başlayacağı bildirildi.
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
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