Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 5 eksik

Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosunda 3'ü cezalı 2'si sakat 5 oyuncu yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın kamp kadrosunda 5 eksik
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26 Ocak 2023 22:08
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı kart cezalısı Nathan Redmond ve Romain Saiss, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile birlikte sakat olan Rachid Ghezzal ile Josef de Souza kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:




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