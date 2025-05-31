Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ta Bodrum FK maçı öncesinde kamp kadrosu da netlik kazandı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 İSİM KADROYA ALINMADI
Siyah beyazlılarda Ciro Immobile, Milot Rashica ve Elan Ricardo kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: 3 eksik!
Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
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Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.
Beşiktaş
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