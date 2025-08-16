Beşiktaş'ın gözü yeniden Roma'da

Transfer sezonunun hızlı ismi Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Kadrosunu Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfried Ndidi gibi önemli oyuncularla kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonunu geliştirmek adına gözünü İtalya'ya çevirdi.
GÜNDEM PELLEGRINI
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, 9 sezondur Roma forması giyen İtalyan oyuncu Lorenzo Pellegrini'yi transfer listesine ekledi.
SOLSKJAER ÇOK BEĞENDİ
Edinilen bilgilere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'. Lorenzo Pellegrini'nin transferini çok istiyor. Norveçli çalıştırıcının raporu doğrultusunda, Serdal Adalı yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
1 YIL DAHA SÖZLEŞME
İtalyan futbolcunun Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Geçen sezon 34 maça çıkan Pellegrini, 3 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu.
