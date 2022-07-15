LEICESTER KAMPINA KATILDI

BEŞİKTAŞ'TAN İMZA PARASI İSTİYOR

SAĞ BEK VE LİBERO DA OYNUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Avusturya kampında yeni bir stoper transferi yapacaklarını ifade etti. Siyah-beyazlılarda gözler, Premier Lig'de Leicester City forması giyen Daniel Amartey'e çevrildi.27 yaşındaki Ganalı futbolcu, Leicester'ın hazırlık kampına katıldı. Gana basını, futbolcu ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve futbolcunun temsilcileriyle de temasların olduğunu yazdı.Beşiktaş'ın Amartey'e yıllık 2 milyon Euro ödemeyi kabul ettiği iddia ediliyor. Futbolcu 1 milyon Euro da imza parası istiyor. 2016 yılında 6.6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Leicester City ekibine giderek kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.Premier Lig kariyeri boyunca 86 maçta görev alan futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcu, Gana Milli takımı'nda 41 kez forma giydi.