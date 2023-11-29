Beşiktaş'ın bitmeyen kabusu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Valentin Rosier ve Arthur Masuaku da dahil oldu. İki futbolcu, Club Brugge ile Ankaragücü maçlarını kaçıracak. Sağ ve sol bek oyuncularının, Fenerbahçe derbisinde ise forma giyme ihtimalleri bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın bitmeyen kabusu!
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29 Kasım 2023 09:57
Son dönemde yaşanan sakatlıklar, Beşiktaş'ın üzerine kâbus gibi çöktü…

UEFA Konferans Ligi'ne havlu atmış olsa da yarınki Club Brugge karşılaşmasını kazanmak isteyen siyah-beyazlılara, Valentin Rosier ile Arthur Masuaku'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada; Samsunspor maçı sonrası Fransız sağ bek Rosier'in MR'ının çekildiği ve oyuncunun sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptandığı duyuruldu. Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden D.Kongolu sol bek Masuaku'nun da bu bölgesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığı belirtildi. Brugge maçında forma giyemeyecek olan iki oyuncunun, Süper Lig'de 3 Aralık'ta oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında da ter dökemeyeceği bildirildi.



10 EKSİK VAR!

Rosier ve Masuaku'nun, 9 Aralık'taki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan diğer isimler şu şekilde: Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Daniel Amartey, Milot Rashica, Jean Onana, Eric Bailly.  

 
 

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