Son dönemde yaşanan sakatlıklar,'ın üzerine kâbus gibi çöktü…UEFA Konferans Ligi'ne havlu atmış olsa da yarınki Club Brugge karşılaşmasını kazanmak isteyen siyah-beyazlılara,r ile'dan kötü haber geldi.Kulüpten yapılan açıklamada; Samsunspor maçı sonrası Fransız sağ bek Rosier'in MR'ının çekildiği ve oyuncunun sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptandığı duyuruldu. Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden D.Kongolu sol bek Masuaku'nun da bu bölgesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığı belirtildi. Brugge maçında forma giyemeyecek olan iki oyuncunun, Süper Lig'de 3 Aralık'ta oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında da ter dökemeyeceği bildirildi.Rosier ve Masuaku'nun, 9 Aralık'takiBeşiktaş'ta sakatlığı bulunan diğer isimler şu şekilde: