Beşiktaş'ın bitirim ikilisi: N'Koudou - Ghezzal

Son iki maçında berabere kalan ve şampiyonluk yolunda puan kaybına artık tahammülü olmayan Beşiktaş kümede kalma savaşı veren Kayserispor'u yenerek kendine geldi.



Ghezzal dışında bu sezon takımı sırtlayan hücumdaki yıldızlarından mahrum olarak sahaya çıkan Beşiktaş maça çok hırslı başladı. Aboubakar ve Larin'in yokluğunda N'Koudou-Gökhan ikilisi hızlarıyla rakip savunmayı yıpratma görevini başarıyla yerine getirdi.



Kayseri çıkamadı

Karşılıklı goller sonucu 13. dakikada 2-1 öne geçen siyah beyazlılar ön alanda özellikle göbeği kalabalık tutarak hem hücumda etkili oldu hem de Kayserispor'un organize bir şekilde atağa kalkmasını engelledi. Ciddi eksiklerle sahaya çıkmasına rağmen istekli ve tempolu bir oyun ortaya koyan Beşiktaş ilk yarıda rakip kaleye beşi isabetli 10 şut çekti.



Büyük moral

Siyah beyazlılar ilk yarıdaki yüksek temposunu ikinci bölümde de sürdürdü. Sergen Yalçın'ın ekibi bu cesur anlayışının ödülünü üçüncü golü bularak aldı. Liderliğini ve puan farkını koruyan Beşiktaş eksikler sebebiyle sıkıntılı geçmesi beklenen karşılaşmadan galip ayrılarak sadece üç puan değil, kalan beş maç öncesi şampiyonluk yolunda çok büyük moral kazandı.







