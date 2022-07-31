Beşiktaş için imzaya geliyor!

Şampiyonluk mücadelesine hazırlanan Beşiktaş, Arthur Masuaku transferinde mutlu sona ulaştı. Futbolcu Beşiktaş için imzaya geliyor...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş için imzaya geliyor!
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31 Temmuz 2022 10:39
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında sol bek için çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlıların Premier Lig ekibi West Ham'da forma giyen Arthur Masuaku ile anlaştığı gündemde. Futbolcu, Beşiktaş için imzaya geliyor.

BEŞİKTAŞ, MASUAKU'YU BİTİRDİ

Teknik direktör Valerien Ismael'in de onay verdiği 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bekte siyah-beyazlı yönetim sonunda hedefine ulaştı. West Ham'ın bonservis pazarlığını 5 milyon Euro'dan açması üzerine Masuaku'yu kiralamak için teklif yapan Beşiktaş, İngiliz ekibini ikna etmeyi başardı.

MASUAKU NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

West Ham 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktı. Masuaku'nun hafta içinde İstanbul'a geleceği ve siyah-beyazlı takıma imza atacağı öğrenildi. Demokratik Kongolu oyuncu geçen sezon West Ham'da 13 Premier Lig maçına çıktı ve 1 gol attı.



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