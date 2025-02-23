Beşiktaş için Avrupa'da karlı hafta!

Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 1 maç eksiğiyle geride bırakıp 4. sıraya yükseldi.
Bu sezon şampiyonluk yarışının erkenden uzağında kalan siyah-beyazlılarda öncelikli hedef Avrupa kupalarına katılım olurken 3. sıra için de umutlar arttı.
Bu sezon sergilediği performansla alkış alan 3. sıradaki Samsunspor, 2-0 öne geçtiği maçta evinde Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olurken 6. yenilgisini aldı.
MAÇ EKSİĞİ İLE FARK 5 PUANA DÜŞTÜ
Beşiktaş bu sonuçla 3. sıra ile de farkı 1 maç eksiğiyle 5 puana düşürdü.
SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligde sıradaki 2 maçında evinde Kayserispor ve Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Beşiktaş iç saha avantajını da kullanarak galibiyet serisini ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
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