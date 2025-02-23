Beşiktaş için Avrupa'da karlı hafta!

Eyüpspor'u yenerek 4. sıraya çıkan Beşiktaş, Samsunspor'un da Çaykur Rizespor'a kaybetmesiyle 1 maç eksiğiyle 3. sıra ile puan farkını 5'e düşürdü.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş için Avrupa'da karlı hafta!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2025 13:58
Son güncelleme 23 Şubat 2025 14:00

Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 1 maç eksiğiyle geride bırakıp 4. sıraya yükseldi.

Bu sezon şampiyonluk yarışının erkenden uzağında kalan siyah-beyazlılarda öncelikli hedef Avrupa kupalarına katılım olurken 3. sıra için de umutlar arttı. 

Bu sezon sergilediği performansla alkış alan 3. sıradaki Samsunspor, 2-0 öne geçtiği maçta evinde Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olurken 6. yenilgisini aldı. 

MAÇ EKSİĞİ İLE FARK 5 PUANA DÜŞTÜ

Beşiktaş bu sonuçla 3. sıra ile de farkı 1 maç eksiğiyle 5 puana düşürdü.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde sıradaki 2 maçında evinde Kayserispor ve Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Beşiktaş iç saha avantajını da kullanarak galibiyet serisini ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery