Beşiktaş, Hermoso'yu İstanbul'a davet etti

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde bulundurduğu 29 yaşındaki deneyimli stoper Mario Hermoso'yu İstanbul'a davet etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Hermoso'yu İstanbul'a davet etti
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04 Temmuz 2024 10:06
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş rotasını Mats Hummels ile birlikte Mario Hermoso'ya kırdı.

Siyah-Beyazlılar piyasa değeri 25 milyon euro olan ve şu an boştaki 29 yaşındaki deneyimli stoperi İstanbul'a davet etti.

Tarafların birkaç gün içinde bir araya gelip pazarlık masasına oturacağı bildirildi.

GEÇEN SEZON 45 MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Madrid altyapısında yetişen ve 2019'dan bu yana Atletico Madrid forması giyen 28 yaşındaki stoper, geçen sezon 45 resmi maçta forma giydi. 



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