Beşiktaş Hentbol, Avrupa'da 3. tura yükseldi

Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında HC Dinamo Pancevo'ya 26-22 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki avantajıyla tur atlayarak 3. tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Hentbol, Avrupa'da 3. tura yükseldi
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26 Ekim 2024 23:57
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Sırbistan temsilcisi HC Dinamo Pancevo'ya 26-22 kaybetmesine rağmen, ilk karşılaşmayı 34-27 kazandığı için tur atladı.

Pancevo şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 15-13 önde tamamladı. İkinci yarı ev sahibi ekip maçı lehine çevirdi ve karşılaşmayı 26-22 kazandı.

İlk maçı 7 sayı farkla kazanan Beşiktaş, rakibini eleyerek 3. tura yükseldi.

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