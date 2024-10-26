Beşiktaş Hentbol, Avrupa'da 3. tura yükseldi

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Sırbistan temsilcisi HC Dinamo Pancevo'ya 26-22 kaybetmesine rağmen, ilk karşılaşmayı 34-27 kazandığı için tur atladı.
Pancevo şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 15-13 önde tamamladı. İkinci yarı ev sahibi ekip maçı lehine çevirdi ve karşılaşmayı 26-22 kazandı.
İlk maçı 7 sayı farkla kazanan Beşiktaş, rakibini eleyerek 3. tura yükseldi.
Pancevo şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlı takım 15-13 önde tamamladı. İkinci yarı ev sahibi ekip maçı lehine çevirdi ve karşılaşmayı 26-22 kazandı.
İlk maçı 7 sayı farkla kazanan Beşiktaş, rakibini eleyerek 3. tura yükseldi.