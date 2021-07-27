Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'na talip oldu

Beşiktaş ile Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferinde karşı karşıya geldi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'na talip oldu
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27 Temmuz 2021 12:59
Beşiktaş, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde geniş bir kadroyla mücadele etmek için kolları sıvadı. Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralından dolayı takıma yerli isimler katmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Brentfordlu oyuncu Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü.

Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki forvet için olumlu rapor verdiği öğrenilirken yönetimin de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktığı ve İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ramus Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.

Kurmaylar, daha sonra teknik direktör Thomas Frank'ın izniyle Brentford'un Watford'u yendiği hazırlık maçını izledi ve Halil'in de gol attığı karşılaşmadaki performansından memnun kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Kara-Kartal, daha önce Galatasaray'ın ikna edemediği Brentfordlu yetkilileri, "Halil'i Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkartarak değerini arttırabiliriz" diyerek ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş, Halil'i transfer ederek daha önce Ghezzal, Rosier ve Gedson transferlerinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'a çelme atmak istiyor.

Brentford ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Türkiye A Milli Takım'a davet edilmiş ve EURO 2020'de forma giymişti.




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