Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı.Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Cyle Larin ve 60. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı 3. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, 82. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Beşiktaş'ın 21. dakikada Michy Batshuayi ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun 41. dakikada kullandığı penaltıyı Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu kurtardı.Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 3 maçında 2. galibiyetini aldı ve 28 puanla 7. sırada yer aldı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Göztepe ise 14 puanla 19. sırada yer buldu.Beşiktaş, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Adana Demirspor'u konuk edecek.Maçın henüz 3. dakikasında gelişen Göztepe atağında, Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Cherif Ndiaye, sol köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Sağ kanattan gelişen Beşiktaş hücumunda Oğuzhan Özyakup, ceza yayı üzerine çevrilen topu çok güzel bir tek pasla sol kanattaki Larin'e aktardı. Kanadalı futbolcu, şık bir tek vuruşla Beşiktaş'a 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.Mücadelenin 60. dakikasında Beşiktaş hücuma kalktı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Rachid Ghezzal, yaklaşık 20 metreden sağ alt köşeye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.3. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu alan Soner, meşin yuvarlağı Ndiaye'ye bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1.31. dakikada Josef'in sağdan ortasında topla buluşan Oğuzhan, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Larin'e bıraktı. Larin ceza alanı içinde sol çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.35. dakikada Tjanic'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Halil'in kontrol etmeye çalıştığı top daha sonra taca çıktı.39. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Kerim Alıcı ceza alanı içinde Montero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.41. dakikada penaltı atışını kullanan Soner'in vuruşunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.