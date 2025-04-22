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Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin yerini de doldurmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılma ihtimali bulunan isimlerin yerini de doldurmaya hazırlanıyor.
Rus ve Arap kulüpleri Gedson Fernandes'i transfer etmek için kapıda bekliyor. Fernandes giderse alternatifi İtalya'da hazır.
Beşiktaş, Atalanta'nın Hırvat merkez orta saha oyuncusu Mario Pasalic ile temas kurdu.
30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Kulüpler anlaşırsa imzalar atılacak.
PERFORMANSI
Bu sezon Atalanta formasıyla 42 maçta görev alan Pasalic, 6 gol 5 asistlik katkı sağladı.