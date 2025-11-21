21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
5-0
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
1-176'
21 Kasım
Valencia-Levante
0-046'
21 Kasım
Nice-Marsilya
0-460'
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
1-0
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
1-2
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
0-059'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Beşiktaş GAİN'den Yağız Aksu, Manisa Basket'e kiralandı

Beşiktaş GAİN'de forma giyen genç oyuncu Yağız Aksu, Manisa Basket'e kiralandı.

calendar 21 Kasım 2025 22:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş GAİN'den Yağız Aksu, Manisa Basket'e kiralandı
 Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın 19 yaşındaki oyun kurucusu Yağız Aksu, sezon sonuna kadar Glint Manisa Basket'e kiralandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımı'mızın genç oyuncularından Yağız Aksu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Glint Manisa Basket'e geçici transfer olmuştur." ifadesine yer verildi.

Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen ve Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) geçen yıl şampiyon olan kadroda bulunan genç basketbolcuya başarı dileğinde bulundu.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
