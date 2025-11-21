Beşiktaş GAİN'den Yağız Aksu, Manisa Basket'e kiralandı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın 19 yaşındaki oyun kurucusu Yağız Aksu, sezon sonuna kadar Glint Manisa Basket'e kiralandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımı'mızın genç oyuncularından Yağız Aksu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Glint Manisa Basket'e geçici transfer olmuştur." ifadesine yer verildi.
Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen ve Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) geçen yıl şampiyon olan kadroda bulunan genç basketbolcuya başarı dileğinde bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımı'mızın genç oyuncularından Yağız Aksu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Glint Manisa Basket'e geçici transfer olmuştur." ifadesine yer verildi.
Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen ve Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) geçen yıl şampiyon olan kadroda bulunan genç basketbolcuya başarı dileğinde bulundu.