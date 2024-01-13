Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş ile Şota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-0 kazanırken goller; 62. dakikada Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+2'de Gedson Fernandes'den geldi.
Fernando Santos yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı başaran Beşiktaş bu sonuçla birlikte puanını 35'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçına çıktı.
FERNANDO SANTOS İLK MAÇINDA
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi.
Beşiktaş ile 9 Ocak Salı günü sözleşme imzalayan Santos, aynı gün deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakayı tribünden izlemişti.
SANTOS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fernando Santos, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasına Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun ilk 11'iyle çıktı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, takımının 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Santos, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı yedeğe çekerken yerine sarı kart cezası biten Salih Uçan'ı görevlendirdi.
SVENSSON KADRODA
Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson müsabaka kadrosunda yer aldı.
Sezonun ilk yarısını geçirdiği Yukatel Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra siyah-beyazlı takıma katılan Norveçli savunma oyuncusu, Fatih Karagümrük maçının kadrosuna girdi.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Şehitler nedeniyle Beşiktaş Kulübü, maç öncesinde, sırasında ve sonrasında stat hoparlörlerinden müzik yayını yapmadı. Müsabaka öncesi İstiklal Marşı okunması sırasında kapalı alt tribünde büyük Türk bayrağı açıldı.
Beşiktaş takımı, seremoniye "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.
KARAGÜMRÜK'TE İKİ DEĞİŞİKLİK
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, son oynadıkları maçın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Kırmızı-siyahlı takım, Beşiktaş mücadelesine Emre Bilgin, Davide Biraschi, Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Dimitrios Kourbelis, Marcus Rohden, Levent Mercan, Güven Yalçın, Valentin Eysseric, Can Keleş, Kevin Lasagna 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde Furkan Bekleviç, Frederic Veseli, Kerem Atakan Kesgin, Samed Onur, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci, Flavio Paoletti ve Ahmet Rarık Tuğyan yer aldı.
Teknik direktör Şota Arveladze, Mondihome Kayserispor'u 4-1 yendikleri 16. hafta erteleme maçının ilk 11'inde yer alan Veseli ve Paoletti'nin yerine Biraschi ve Kourbelis'i sahaya sürdü.
Trabzonspor'dan kiralanan Dimitrios Kourbelis, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giydi. Beşiktaş'tan kiralanan kaleci Emre Bilgin ile sezon başında İtalya'nın Genoa takımından kiralanan eski Beşiktaşlı Güven Yalçın, ilk kez siyah-beyazlılara karşı mücadele etti.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ BAŞLADI
Maçın henüz 2. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Sol çaprazdan topu sürükleyen Semih Kılıçsoy'un vuruşunu kaleci Emre Bilgin kornere çeldi.
BEŞİKTAŞ'TA ERKEN DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta maçın 15. dakikasında sakatlık yaşayan Amir Hadziahmetovic, yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.
CENK TOSUN DİREĞE TAKILDI
Maçın 37. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı! Rashica'nın kullandığı serbest vuruşta top önünde kalan Cenk Tosun'un vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI!
Maçın 39. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda top arka direkteki Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih'in vuruşunu savunma çizgi üzerinden kornere yolladı.
ÜST ÜSTE POZİSYONLAR
Maçın 44. dakikasında Karagümrük gole yaklaştı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Valentin Eysseric pasını Can'a aktardı. Can ceza sahası içindeki Lasagna'ya topu aktardı Lasagna'nın vuruşunu Mert son anda çıkardı. Pozisyonun devamında hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda topu kazanan Onur Bulut savunma arkasına koşan Gedson'u gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gedson'un vuruşunu Emre kornere tokatladı.
SEMİH KILIÇSOY SAHNEDE
Maçın 62. dakikasında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle durumu 1-0'a getirdi. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih kalecinin kapattığı köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
SEMİH'TEN 16 YIL SONRA İLK!
Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört maçlık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.
RASHICA FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 65. dakikasında Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içinden uzak köşeye düzgün bir vuruş yapan Rashica farkı ikiye çıkardı.
GEDSON FERNANDES FİŞİ ÇEKTİ
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Gedson Fernandes ile Beşiktaş durumu 3-0'a getirdi. Savunma arkasına sarkan Ante Rebic'in asistinde kale ağzında boş ağlara topu yuvarlayan Gedson, farkı 3'e çıkarmış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 3-0 kazanırken goller; 62. dakikada Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+2'de Gedson Fernandes'den geldi.
Fernando Santos yönetimindeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı başaran Beşiktaş bu sonuçla birlikte puanını 35'e yükseltirken, Fatih Karagümrük 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Fatih Karagümrük evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetimindeki ilk maçına çıktı.
FERNANDO SANTOS İLK MAÇINDA
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi.
Beşiktaş ile 9 Ocak Salı günü sözleşme imzalayan Santos, aynı gün deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakayı tribünden izlemişti.
SANTOS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fernando Santos, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasına Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun ilk 11'iyle çıktı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, takımının 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Santos, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı yedeğe çekerken yerine sarı kart cezası biten Salih Uçan'ı görevlendirdi.
SVENSSON KADRODA
Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson müsabaka kadrosunda yer aldı.
Sezonun ilk yarısını geçirdiği Yukatel Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra siyah-beyazlı takıma katılan Norveçli savunma oyuncusu, Fatih Karagümrük maçının kadrosuna girdi.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Şehitler nedeniyle Beşiktaş Kulübü, maç öncesinde, sırasında ve sonrasında stat hoparlörlerinden müzik yayını yapmadı. Müsabaka öncesi İstiklal Marşı okunması sırasında kapalı alt tribünde büyük Türk bayrağı açıldı.
Beşiktaş takımı, seremoniye "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.
KARAGÜMRÜK'TE İKİ DEĞİŞİKLİK
VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, son oynadıkları maçın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.
Kırmızı-siyahlı takım, Beşiktaş mücadelesine Emre Bilgin, Davide Biraschi, Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Dimitrios Kourbelis, Marcus Rohden, Levent Mercan, Güven Yalçın, Valentin Eysseric, Can Keleş, Kevin Lasagna 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde Furkan Bekleviç, Frederic Veseli, Kerem Atakan Kesgin, Samed Onur, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci, Flavio Paoletti ve Ahmet Rarık Tuğyan yer aldı.
Teknik direktör Şota Arveladze, Mondihome Kayserispor'u 4-1 yendikleri 16. hafta erteleme maçının ilk 11'inde yer alan Veseli ve Paoletti'nin yerine Biraschi ve Kourbelis'i sahaya sürdü.
Trabzonspor'dan kiralanan Dimitrios Kourbelis, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı giydi. Beşiktaş'tan kiralanan kaleci Emre Bilgin ile sezon başında İtalya'nın Genoa takımından kiralanan eski Beşiktaşlı Güven Yalçın, ilk kez siyah-beyazlılara karşı mücadele etti.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ BAŞLADI
Maçın henüz 2. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Sol çaprazdan topu sürükleyen Semih Kılıçsoy'un vuruşunu kaleci Emre Bilgin kornere çeldi.
BEŞİKTAŞ'TA ERKEN DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta maçın 15. dakikasında sakatlık yaşayan Amir Hadziahmetovic, yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.
CENK TOSUN DİREĞE TAKILDI
Maçın 37. dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı! Rashica'nın kullandığı serbest vuruşta top önünde kalan Cenk Tosun'un vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI!
Maçın 39. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda top arka direkteki Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih'in vuruşunu savunma çizgi üzerinden kornere yolladı.
ÜST ÜSTE POZİSYONLAR
Maçın 44. dakikasında Karagümrük gole yaklaştı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Valentin Eysseric pasını Can'a aktardı. Can ceza sahası içindeki Lasagna'ya topu aktardı Lasagna'nın vuruşunu Mert son anda çıkardı. Pozisyonun devamında hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda topu kazanan Onur Bulut savunma arkasına koşan Gedson'u gördü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gedson'un vuruşunu Emre kornere tokatladı.
SEMİH KILIÇSOY SAHNEDE
Maçın 62. dakikasında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle durumu 1-0'a getirdi. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih kalecinin kapattığı köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
SEMİH'TEN 16 YIL SONRA İLK!
Süper Lig'deki son dört maçında da gol atan Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört maçlık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.
RASHICA FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Maçın 65. dakikasında Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içinden uzak köşeye düzgün bir vuruş yapan Rashica farkı ikiye çıkardı.
GEDSON FERNANDES FİŞİ ÇEKTİ
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Gedson Fernandes ile Beşiktaş durumu 3-0'a getirdi. Savunma arkasına sarkan Ante Rebic'in asistinde kale ağzında boş ağlara topu yuvarlayan Gedson, farkı 3'e çıkarmış oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.
6. dakikada soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un ortasında Cenk Tosun'un arkaya indirdiği topu kontrol eden Rashica'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
16. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya durumda Cenk Tosun'un bekletmeden şutunda, top üstten auta çıktı.
37. dakikada Salih Uçan'ın rakip yarı sahanın ortalarından soldan ortasına penaltı noktasında Cenk Tosun'un tek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Salih'in sağdan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Emre Bilgin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Rashica'nın soldan kullandığı kornerde top, arka direkte Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in kontrol ettikten sonra vuruşunda çizgi üzerinde Kourbelis, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
44. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Can Keleş'in soldan ortasında Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
Aynı dakikada Dresevic'in hatalı pasında orta saha çizgisinde topu kapan Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürerek kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda, Emre Bilgin topu son anda çeldi.
İlk yarı, golsüz tamamlandı.
6. dakikada soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un ortasında Cenk Tosun'un arkaya indirdiği topu kontrol eden Rashica'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
16. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya durumda Cenk Tosun'un bekletmeden şutunda, top üstten auta çıktı.
37. dakikada Salih Uçan'ın rakip yarı sahanın ortalarından soldan ortasına penaltı noktasında Cenk Tosun'un tek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Salih'in sağdan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Emre Bilgin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Rashica'nın soldan kullandığı kornerde top, arka direkte Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in kontrol ettikten sonra vuruşunda çizgi üzerinde Kourbelis, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
44. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Can Keleş'in soldan ortasında Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
Aynı dakikada Dresevic'in hatalı pasında orta saha çizgisinde topu kapan Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürerek kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda, Emre Bilgin topu son anda çeldi.
İlk yarı, golsüz tamamlandı.
50. dakikada Mert Günok'un uzun pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un 2 rakibini ekarte ettikten sonra ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
62. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayından şutunda rakipten seken top, ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun sağına çekerek dar açıdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
65. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
90+2. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Fernandes'e çıkardı. Fernandes, topu boş kaleye gönderdi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic (Dk. 15 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 75 Ghezzal), Salih Uçan (Dk. 81 Necip Uysal), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 75 Muleka)
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis (Dk. 76 Paoletti), Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 90 Adnan Uğur), Can Keleş (Dk. 76 Bertolacci), Lasagna (Dk. 68 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 62 Semih Kılıçsoy, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+2 Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 25 Demir Ege Tıknaz, Dk. 40 Zaynutdinov, Dk. 84 Fernandes (Beşiktaş)
62. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayından şutunda rakipten seken top, ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun sağına çekerek dar açıdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
65. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
90+2. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Fernandes'e çıkardı. Fernandes, topu boş kaleye gönderdi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic (Dk. 15 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 75 Ghezzal), Salih Uçan (Dk. 81 Necip Uysal), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 75 Muleka)
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Salih Dursun, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis (Dk. 76 Paoletti), Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 90 Adnan Uğur), Can Keleş (Dk. 76 Bertolacci), Lasagna (Dk. 68 Serdar Dursun)
Goller: Dk. 62 Semih Kılıçsoy, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+2 Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 25 Demir Ege Tıknaz, Dk. 40 Zaynutdinov, Dk. 84 Fernandes (Beşiktaş)