Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv maçı Slovenya'da

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nın 7 Şubat Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası maçı, Slovenya'da yapılacak.
Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta maçının, aynı gün saat 20.00'de seyircilere açık olarak Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da yapılacağı belirtildi.
Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta maçının, aynı gün saat 20.00'de seyircilere açık olarak Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da yapılacağı belirtildi.