Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv maçı Slovenya'da

Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv ile yapacağı iç saha maçı Slovenya'da oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv maçı Slovenya'da
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25 Ocak 2024 14:27
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nın 7 Şubat Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i konuk edeceği BKT Avrupa Kupası maçı, Slovenya'da yapılacak.

Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanması planlanan BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta maçının, aynı gün saat 20.00'de seyircilere açık olarak Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Arena'da yapılacağı belirtildi.

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