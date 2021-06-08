Beşiktaş, Burak Kapacak için devreye girdi!

Beşiktaş Yönetimi, Bursaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Burak Kapacak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, Burak Kapacak için devreye girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2021 11:57
Beşiktaş yönetimi; transfer listesine yeni bir isim daha ekledi, Burak Kapacak.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu için, yönetici Emre Kocadağ'ın bizzat devreye girdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'ın, "Gökdeniz Bayrakdar'ı alamadık ama Burak Kapacak'ı kaçırmak istemiyoruz" diyerek bu transfer için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.

Bursaspor'un en az 3.5 milyon euro'dan kapıyı açtığı üç büyüklerin dışında Anadolu'dan ve yurt dışından da bazı takımların Burak'ın peşinde olduğu; ancak Beşiktaş'ın oyuncuyu Devler Ligi kozuyla iknaya çalıştığı ifade edildi.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.