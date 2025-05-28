28 Mayıs
Real Betis-Chelsea
22:00
28 Mayıs
Fredrikstad-Rosenborg
20:00
28 Mayıs
Bodo/Glimt-Viking
22:00
29 Mayıs
Internacional-Bahia
01:00

Beşiktaş, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında konuk olacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı.

calendar 28 Mayıs 2025 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 1 Haziran Pazar günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.