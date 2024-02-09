Beşiktaş bir transferde daha sona yaklaştı: Başar Önal!

Transferin son gününde hareketli dakikalar geçiren Beşiktaş, bir transferde daha sona geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Beşiktaş, De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlıların genç oyuncu için kulübüyle görüşmelere devam ettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Hollanda kulübüyle bu sezon 25 maça çıkan Başar Önal, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Beşiktaş, De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlıların genç oyuncu için kulübüyle görüşmelere devam ettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Hollanda kulübüyle bu sezon 25 maça çıkan Başar Önal, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.