Beşiktaş bir transferde daha sona yaklaştı: Başar Önal!

Beşiktaş, De Graafschap forması giyen genç kanat oyuncusu Başar Önal ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş bir transferde daha sona yaklaştı: Başar Önal!
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09 Şubat 2024 14:21
Son güncelleme 09 Şubat 2024 14:43
Transferin son gününde hareketli dakikalar geçiren Beşiktaş, bir transferde daha sona geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Beşiktaş, De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal ile anlaşmaya vardı. 

Siyah-beyazlıların genç oyuncu için kulübüyle görüşmelere devam ettiği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Hollanda kulübüyle bu sezon 25 maça çıkan Başar Önal, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

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