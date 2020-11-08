Beşiktaş Basketbol, ligde ilk kez kazandı

Beşiktaş, uzatma sonunda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 84-81 yendi ve ligde ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Basketbol, ligde ilk kez kazandı
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08 Kasım 2020 18:03
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında normal süresi 69-69 biten maçta Beşiktaş, uzatma sonunda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 84-81 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken, Empera Halı Gaziantep Basketbol dördüncü kez mağlup oldu.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Semih Vural

Beşiktaş: Mehmet Yağmur 8, Johnson 12, Blackmon 28, Egehan Arna 11, Alperen Şengün 14, Sadık Emir Kabaca 1, Furkan Haltalı 8, Samet Yiğitoğlu, Ömer Yasir Küçük, Hakan Sayılı 2

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Simpson 5, Can Uğur Öğüt 18, Orhan Haciyeva 8, Tomas 4, Muhammed Doğan Şenli 4, Jaiteh 19, Lemar 17, İsmail Cem Ulusoy 6, Metehan Akyel 

1. Periyot: 15-15

Devre: 34-27

3. Periyot: 53-47

Normal süre: 69-69 

5 faulle çıkanlar: 35.37 İsmail Cem Ulusoy, 39.20 Jaiteh, 44.55 Orhan Haciyeva (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 37.50 Furkan Haltalı (Beşiktaş)



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