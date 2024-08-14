Beşiktaş, Barcelona'dan istiyor

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Barcelona forması giyen Mikayil Faye'yi kadrosunda istiyor. Siyah-beyazlıların genç oyuncu için Barcelona'ya teklif yaptığı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Barcelona'dan istiyor
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14 Ağustos 2024 08:52
Son güncelleme 14 Ağustos 2024 08:54
Beşiktaş'ta PSG'den 20 yaşındaki Cher Ndour'un alınmasından sonra gündeme genç bir isim daha geldi.

Siyah-beyazlıların Barcelona forması giyen 20 yaşındaki stoper Mikayil Faye için Barcelona'ya teklif yapıldığı iddia edildi.

Savunmaya daha hareketli ve dinamik bir defans hattı kurmak isteyen teknik adam Van Bronckhorst, Barcelona'nın 1,86 boyundaki Senegalli stoperi Mikayil Faye'yi kadroda görmek istiyor.

Faye'nin Barcelona ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunurken, genç futbolcu düzenli forma süresi alabileceği bir kulübe gitmek istiyor. 

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