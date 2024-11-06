UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Malmö ile karşılaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı siyah beyazlılar 2-1 kazandı.
Temsilcimiz Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ernest Muçi, 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Malmö'nün golü 90+3. dakikada Rieks'ten geldi.
Siyah beyazlı takımın golünü kaydeden Ernest Muçi, üst üste 3. maçında da fileleri havalandırmayı başardı.
BEŞİKTAŞ İLKİ BAŞARDI!
Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım, rakibini 2. kez mağlup etti. Öte yandan Beşiktaş, 2016/17'den bu yana bir Avrupa Ligi sezonunda ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.
Siyah beyazlı takımda sakatlığını atlatan Milot Rashica ve Gabriel Paulista karşılaşmada süre aldı. Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sakatlığı sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş Avrupa Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini aldı. Malmö ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.
Bir sonraki maçta Beşiktaş, Maccabi ile karşılaşacak. Malmö ise Frencvaros ile oynayacak.
GIO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Emirhan ile Onur'u yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Ciro Immobile ise kadroya dahil edilmedi. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine başlangıç kadrosunda Paulista, Svensson ve Mario'yu görevlendirdi.
PAULISTA 4 MAÇ SONRA 11'DE
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu.
Paulista, ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. 33 yaşındaki stoper, kas sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 1 müsabakada forma giyememişti.
IMMOBILE YERİNE SEMİH
Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.
Bu sezon tüm kulvarlarda çıktıkları 16 maçın 15'inde ilk 11'de İtalyan futbolcuyu oynatan Hollandalı teknik adam, santrforda ilk kez Semih'i tercih etti.
Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın başlangıç kadrosunda ileri uçta Mustafa Hekimoğlu'na görev vermişti. Hollandalı çalıştırıcı, devre arasında Immobile'yi oyuna sürmüştü.
Bu sezon kanatlarda görev yapan Semih ise ilk kez bir maça ileri uçta başladı.
Öte yandan karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş taraftarı, saygı duruşu esnasında, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI!
Beşiktaş'ın Malmö ile karşı karşıya geldiği maç düşük tempoyla başladı. Mücadelenin ilk 25 dakikası iki takım adına da kontrollü geçti.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın maçtaki ilk ciddi atağı 26. dakikada geldi. Ernest Muçi, soldan aldığı topu merkeze doğru iyi taşıdı ve sağ ayağıyla uzak köşeye iyi gönderdi ama top yandan az farkla auta gitti.
MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞ!
Beşiktaş'ın pozisyonundan bir dakika sonra Malmö gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen rakip takım atağında Busanello, sol çaprazdaki Bolin'e pası verdi. Bolin'in derin pasında Thelin karşı karşıya akldı. Neyseki Mert Günok rakibine gol izni tanımadı.
Malmö ilk yarının sonunda net bir fırsat daha yakaladı. Botheim'in yay üzerinden sağ üst köşeye yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısında ciddi bir atak olmadı ve takımlar devreye 0-0 beraberlikle girdi.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI!
Temsilcimiz mücadelenin ikinci yarısına etkili başladı. Beşiktaş, 52. dakikada Semih ile gole yaklaştı. Rafa Silva, sol kanattan aldığı topu sağ ayağının dışıyla ceza sahası içindeki Semih'e gönderdi. Malmö savunmasında Jansson, kayarak müdahale yaptı ve Semih'in gol vuruşunu yapmasına izin vermedi.
RAFA VURDU, FRIEDRICH ÇIKARDI!
Beşiktaş'ta Rafa Silva, 59. dakikada Malmö kalecisi Friedrich'i geçemedi. Sağ kanattan aldığı topla birlikte rakip ceza sahasına giren Portekizli oyuncunun vuruşunu Malmö kalecisi kurtardı. Dönen topu Joao Mario tamamlamak istedi ama kaleci bir kez daha meşin yuvarlağı kontrol etti.
MASUAKU ÇİZGİDEN ÇIKARDI!
Malmö çok tehlikeli geldi. Christiansen'in derin basında penaltı noktasına açılan topu Thelin 64. dakikada kaleye gönderdi. Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağı Arthur Masuaku çizgiden çıkardı.
ERNEST MUÇİ SAHNEYE ÇIKTI!
Beşiktaş'ın son 2 maçında fileleri havalandıran Ernest Muçi, bir kez daha sahneye çıktı. Svensson'un arka direğe kestiği harika topu iyi takip eden Muçi, 76. dakikada gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
BU KEZ SEMİH SAHNEYE ÇIKTI
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile farkı ikiye çıkardı. Emirhan Topçu'nun uzun topunu göğsüyle indiren Semih, yay üzerine doğru topu iyi taşıdı. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yapan genç oyuncu topu ağlara gönderdi.
MALMÖ FARKI 1'E İNDİRDİ!
Malmö maçın 90+3. dakikasında farkı 1'e indirdi. Savunma arkasına atılan topu Busanello, penaltı noktasındaki Rieks'e gönderdi. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu.
Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş Malmö'yü 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti.
27. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Bolin'in vuruşunda, savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Thelin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tamamladı, Mert, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.
45+1. dakikada soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Temsilcimiz Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ernest Muçi, 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Malmö'nün golü 90+3. dakikada Rieks'ten geldi.
Siyah beyazlı takımın golünü kaydeden Ernest Muçi, üst üste 3. maçında da fileleri havalandırmayı başardı.
BEŞİKTAŞ İLKİ BAŞARDI!
Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı takım, rakibini 2. kez mağlup etti. Öte yandan Beşiktaş, 2016/17'den bu yana bir Avrupa Ligi sezonunda ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.
Siyah beyazlı takımda sakatlığını atlatan Milot Rashica ve Gabriel Paulista karşılaşmada süre aldı. Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sakatlığı sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip etti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş Avrupa Ligi'nde üst üste 2. galibiyetini aldı. Malmö ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.
Bir sonraki maçta Beşiktaş, Maccabi ile karşılaşacak. Malmö ise Frencvaros ile oynayacak.
GIO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Jean Onana, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Emirhan ile Onur'u yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Ciro Immobile ise kadroya dahil edilmedi. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine başlangıç kadrosunda Paulista, Svensson ve Mario'yu görevlendirdi.
PAULISTA 4 MAÇ SONRA 11'DE
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, 4 maç sonra formasına kavuştu.
Paulista, ligin 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. 33 yaşındaki stoper, kas sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi'nde de 1 müsabakada forma giyememişti.
IMMOBILE YERİNE SEMİH
Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst, Ciro Immobile'nin yokluğunda ileri uçta Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.
Bu sezon tüm kulvarlarda çıktıkları 16 maçın 15'inde ilk 11'de İtalyan futbolcuyu oynatan Hollandalı teknik adam, santrforda ilk kez Semih'i tercih etti.
Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a deplasmanda 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın başlangıç kadrosunda ileri uçta Mustafa Hekimoğlu'na görev vermişti. Hollandalı çalıştırıcı, devre arasında Immobile'yi oyuna sürmüştü.
Bu sezon kanatlarda görev yapan Semih ise ilk kez bir maça ileri uçta başladı.
Öte yandan karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş taraftarı, saygı duruşu esnasında, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI!
Beşiktaş'ın Malmö ile karşı karşıya geldiği maç düşük tempoyla başladı. Mücadelenin ilk 25 dakikası iki takım adına da kontrollü geçti.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın maçtaki ilk ciddi atağı 26. dakikada geldi. Ernest Muçi, soldan aldığı topu merkeze doğru iyi taşıdı ve sağ ayağıyla uzak köşeye iyi gönderdi ama top yandan az farkla auta gitti.
MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞ!
Beşiktaş'ın pozisyonundan bir dakika sonra Malmö gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen rakip takım atağında Busanello, sol çaprazdaki Bolin'e pası verdi. Bolin'in derin pasında Thelin karşı karşıya akldı. Neyseki Mert Günok rakibine gol izni tanımadı.
Malmö ilk yarının sonunda net bir fırsat daha yakaladı. Botheim'in yay üzerinden sağ üst köşeye yaptığı vuruş direğin dibinden auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısında ciddi bir atak olmadı ve takımlar devreye 0-0 beraberlikle girdi.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI!
Temsilcimiz mücadelenin ikinci yarısına etkili başladı. Beşiktaş, 52. dakikada Semih ile gole yaklaştı. Rafa Silva, sol kanattan aldığı topu sağ ayağının dışıyla ceza sahası içindeki Semih'e gönderdi. Malmö savunmasında Jansson, kayarak müdahale yaptı ve Semih'in gol vuruşunu yapmasına izin vermedi.
RAFA VURDU, FRIEDRICH ÇIKARDI!
Beşiktaş'ta Rafa Silva, 59. dakikada Malmö kalecisi Friedrich'i geçemedi. Sağ kanattan aldığı topla birlikte rakip ceza sahasına giren Portekizli oyuncunun vuruşunu Malmö kalecisi kurtardı. Dönen topu Joao Mario tamamlamak istedi ama kaleci bir kez daha meşin yuvarlağı kontrol etti.
MASUAKU ÇİZGİDEN ÇIKARDI!
Malmö çok tehlikeli geldi. Christiansen'in derin basında penaltı noktasına açılan topu Thelin 64. dakikada kaleye gönderdi. Mert Günok'u geçen meşin yuvarlağı Arthur Masuaku çizgiden çıkardı.
ERNEST MUÇİ SAHNEYE ÇIKTI!
Beşiktaş'ın son 2 maçında fileleri havalandıran Ernest Muçi, bir kez daha sahneye çıktı. Svensson'un arka direğe kestiği harika topu iyi takip eden Muçi, 76. dakikada gelişine düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
BU KEZ SEMİH SAHNEYE ÇIKTI
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile farkı ikiye çıkardı. Emirhan Topçu'nun uzun topunu göğsüyle indiren Semih, yay üzerine doğru topu iyi taşıdı. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan vuruşunu yapan genç oyuncu topu ağlara gönderdi.
MALMÖ FARKI 1'E İNDİRDİ!
Malmö maçın 90+3. dakikasında farkı 1'e indirdi. Savunma arkasına atılan topu Busanello, penaltı noktasındaki Rieks'e gönderdi. Onun düzgün vuruşu ağlarla buluştu.
Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş Malmö'yü 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta, top yandan auta gitti.
27. dakikada sol çaprazdan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Bolin'in vuruşunda, savunmadan sekerek arka direğe yönelen topu Thelin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tamamladı, Mert, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.
45+1. dakikada soldan gelen topu kontrol eden Botheim'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)