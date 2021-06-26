Beşiktaş, Ali Koç'u tebrik etti

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için mesaj yayımladı

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Beşiktaş, Ali Koç'u tebrik etti
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26 Haziran 2021 19:40
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Fenerbahçe Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında Ali Koç'un yeniden başkan seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eder; ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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