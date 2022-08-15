Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.



Beşiktaş, henüz 3. dakikada Kevin N'Koudou'nun golüyle öne geçti. Salih Uçan, 20. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rachid Ghezzal, penaltı vuruşundan 31. dakikada takımı adına 3. golü kaydetti.



15. dakikada sarı kart gören Emrecan Uzunhan, 37. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve hakem Yasin Kol tarafından oyundan ihraç edildi.



Alanyaspor, 45+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun serbest vuruştan attığı golle farkı 2'ye indirdi.



İkinci yarıda Beşiktaş, savunma ağırlıklı bir anlayış sergiledi ve rakibine pozisyon vermemeyi hedefledi. Ancak, 81. dakikada Romain Saiss kendi kalesine attığı golle farkın 1'e inmesine sebebiyet verdi.



Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Candeias'ın penaltı golüyle skoru eşitledi.



Bu sonucun ardından iki takım da 4'er puana yükseldi.



Beşiktaş, gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Alanyaspor ise Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek.



VALERIEN ISMAEL'DEN 3'LÜ ROTASYON



Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Kayserispor ile oynadıkları maçta Necip Uysal'ın yerine Emrecan Uzunhan'a, Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Berkay Vardar'a ve Muleka'nın yerine de N'Koudou'ya Alanya deplasmanında, ilk 11'de şans verdi.



Beşiktaş, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıktı: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst



FARIOLI'DEN İLK 11'E 3 RÖTUŞ



Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise ligde son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi.



Farioli, geçen haftaki mücadelede sonradan oyuna aldığı Zinedine'ye bu maçta Umut Güneş'in yerine ilk 11'de şans verdi. Yusuf Özdemir'in yerine de bu maçta Targhalline ilk 11'de kendine yer buldu.



Sakatlığı nedeniyle Efecan Karaca'nın yerine ise Tayfur Bingöl ilk 11'de sahaya çıktı.



Beşiktaş karşısında Corendon Alanyaspor'un ilk 11'i şu isimlerden oluştu: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline, Fer, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Eduardo



BEŞİKTAŞ, MAÇA GOLLE BAŞLADI



Mücadelede santradan henüz 20 saniye sonra Kevin N'Koudou, Fatih Aksoy'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.



Maça başkılı ve önde presle başlayan Beşiktaş, 3. dakikada öne geçti. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkten Wout Weghorst'un indirdiği topa yükselen Georges-Kevin N'Koudou, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Yusuf Karagöz'ün yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



ASİST GHEZZAL, GOL SALİH UÇAN



Corendon Alanyaspor, kısa pasla oyun kurmaya çalışırken Beşiktaş ise N'Koudou'yu kullanarak hızlı hücumları tercih etti.



Siyah beyazlı ekip, 21. dakikada yine direkt bir hücumla ikinci golü buldu.



Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Salih Uçan, sağ ayağıyla topu düzelterek sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Yusuf'un sağından ağlara gönderdi.



GHEZZAL FARKI 3'E ÇIKARDI



Alanyaspor'un yüzde 70'le topla oynadığı bölümde Beşiktaş, bir de penaltı kazandı. Targhalline'nin, Ghezzal'a ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.



Topun başına gelen Ghezzal, topu kalecinin uzanamayacağı noktaya gönderdi.



EMRECAN UZUNHAN'A KIRMIZI KART



Beşiktaş, skor avantajıyla çok rahat bir oyun oynarken Emrecan Uzunhan, ikili mücadele sırasında Zinedine Ferhat'a faul yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.



EFKAN BEKİROĞLU'NDAN FRİKİK GOLÜ



Devre sonunda Beşiktaş, daha çok yarı alanına kapanırken Efkan Bekiroğlu, 45+3. dakikada kaleye uzak noktadan kullandığı serbest vuruşu ağlara göndermeyi başardı ve ev sahibi ekip bu golle ikinci yarı öncesi umutlandı.



GOL ATAN 3 OYUNCU KENARA



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ilk yarıda gol atan üç oyuncusu N'Koudou, Ghezzal ve Salih'i oyundan alarak yerlerine Necip, Montero ve Boyd'u sürdü.



SAISS'TEN KENDİ KALESİNE



İkinci yarıda Beşiktaş, savunma güvenliğini ön plana alarak oynadı. Rakibine uzun süre pozisyon vermeyen Beşiktaş, kalesindeki ilk tehlikeyi 80. dakikada gördü. Alanyaspor atağında kafa vuruşu filelerle buluşmak üzereyken Saiss son anda çizgi üstünden topu çıkardı.



Yalnızca 1 dakika sonra Saiss, Oğuz Aydın'ın ortasında kendi ağlarını havalandırdı ve Alanyaspor farkı 1'e indirdi.



ALANYASPOR'DAN 90+3'TE GOL!



Maçın uzatma dakikalarında Alanyaspor, Beşiktaş kalesindeki baskısını artırdı.



90. dakikada Zinedine Ferhat, Gedson'un müdahalesiyle yerde kaldı.



90+3. dakikada topun başına gelen Candeias, skora eşitliği getirdi ve maç 3-3 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

21. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Ghezzal'ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan, kaleyi çapraz gören yerden çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2

30. dakikada gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou soldan ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu futbolcu Targhalline'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada topu başına geçen Ghezzal takımını 3 farklı öne geçirdi: 0-3

45+3. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Beşiktaş ceza sahası yayı dışında Fernandes'in müdahalesi sonrası Targhalline yer kaldı. Faul sonrası topun başına geçen Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



80. dakikada sol kanattan Oğuz Aydın arka direğe ortaladığı topa Efkan Bekiroğlu kafayla vurdu. Beşiktaş defansı topu kale dibinden uzaklaştırdı.

81. dakikada Alanyaspor farkı ikiye indirdi. Oğuz Aydın'ın sol kanttan ceza sahası köşe yakınında içeriye gönderdiği topa Saiss'in ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

87. dakikada sağ kanattan Alanyasporlu Candeias'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topa Erencan Yardımcı kafayla vurdu. Top yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Fernandes'in ceza sahasında Zinedine'ye müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Candeias takımına beraberliği getirdi: 3-3

94. dakikada orta sahadan Efkan Bekiroğlu'nun gönderdiği ara pasta Erencan Yardımcı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada vuruşunda kaleci Ersan Destanoğlu gole izin vermedi.



Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yasin Kol, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline (Dk. 60 Lusamba), Fer (Dk. 60 Doumbia), Tayfur Bingöl (Dk. 60 Oğuz Aydın), Efkan Bekiroğlu, Eduardo (Dk. 78 Erencan Yardımcı)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Dk. 81 Kenan Karaman), Salih Uçan (Dk. 46 Necip Uysal), Fernandes, Ghezzal (Dk. 46 Boyd), N'Koudou (Dk. 46 Montero), Weghorst

Goller: Dk. 3. N'Koudou, Dk. 21 Salih Uçan, Dk. 31 Ghezzal (penaltı) (Beşiktaş), Dk. 45+3 Efkan Bekiroğlu, Dk. 81 Saiss (Kendi kalesine), Dk. 89 Candeias (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 N'Koudou, Dk. 19 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 27 Fer, Dk. 41 Fatih Aksoy, Dk. 64 Candeias (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 37 Emrecan Uzunhan (Beşiktaş)









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