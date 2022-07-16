TRANSFER MÜJDESİ, TAYFUR BİNGÖL...

"RIDVAN YILMAZ İÇİN TEKLİF OLURSA..."

"TARAFTARLAR HEYECANLANACAK"

, "Lig için bizi umutlandıran, taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor." dedi.Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kocadağ, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu'nun yanı sıra başka isimlerle de görüştüklerini söyleyerek, "" ifadelerini kullandı.Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz'ın birçok talibinin olduğunu söyleyen Kocadağ, "" diye konuştu.Lig için ümit veren bir Beşiktaş geldiğini söyleyen Kocadağ şunları söyledi:Hocanın inandığı bir sistem var. Teknik ekibin bu kampta taktiksel anlamda üzerinde durduğu bir sistem var. Oyuncu grubu da buna inanacak. Hoca teknik anlamda bu işin kaptanı, dümeninde olan kişi. Futbolcularımızın onun vereceği taktiği en iyi şekilde sahaya yansıtmaları gerekiyor. Ben de inanıyorum bu taktiğe. İnşallah başarılı olacak. Teknik noktada bizim yorum yapmamız doğru değil. Sahada hocamız istediği oyunu yansıtmaya çalışacak ve onun karşılığını alacak. Biz burada yöneticiler olarak takımın yanında olup, onlara öz güven aşılamaya, onların dertlerini dinlemeye, sıkıntılarına çözüm bulmaya, yanlarında olmaya geldik. Teknik anlamda hocamız en iyi taktiği verecektir. İnşallah sahada da karşılığını alacaktır."