MENAJERLER TARAFINDAN ÖNERİLDİ

İKİ KANAT VE ORTA SAHADA DA OYNUYOR

ÖNCELİK FASSNACHT TRANSFERİ

Beşiktaş, forvet ve stoper transferlerini bitirdikten sonra başka mevkiler için de çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Beşiktaş'a Belçikalı Adnan Januzaj'ın teklif edildiği öne sürüldü.Son olarak Real Sociedad forması giyen Belçikalı Adnan Januzaj menajeri tarafından siyah beyazlı kulübe önerildi. 1.86 boyundaki sağ kanat oyuncusunun temsilcisinin önceki gün yönetimle temasa geçerek randevu talep ettiği ve Januzaj'ı makul şartlarda getirebileceğini söylediği belirtildi.Transfer komitesi bu teklif karşısında kesin bir cevap vermezken konuyu görüşmek için süre istedi ve konu Valerien İsmael'e açıldı. Fransız çalıştırıcı ise düşünmek ve oyuncunun durumunu araştırmak için beklemelerini söyledi.Kanat takviyesi için önceliği Young Boys'lu Christian Fassnacht'a veren ve İsviçreli ile büyük oranda anlaşan Beşiktaş yönetiminin, bu transferin çıkmaza girmesi ihtimaline karşılık Januzaj'ı yedekte bekletebileceği konuşuluyor. İlerleyen günlerde Fassnacht'ta somut adımlar atılmazsa 27 yaşındaki Belçikalı Januzaj ciddiyet kazanabilir. Piyasa değeri 12 milyon euro civarında olan Adnan Januzaj, sol kanat ve merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.