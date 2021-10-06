Beşiktaş'a saha zeminiyle ilgili müjde

Beşiktaş'ta saha zeminiyle ilgili sıkıntının bir nebze olsun giderildiği ortaya çıktı.



Sezonun ilk maçından itibaren Vodafone Park'ın yenilenen zemini hem futbolcuların hem de teknik heyetin eleştirilerinden nasibini almıştı.



Sivas maçı öncesi oluşan boşlukta hibrit takviyesi yapılan saha, bir nebze toparlanmış görüntüsü verdi.



19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına kadar zeminin etraflıca elden geçirilerek düzeltileceği ifade edildi.



