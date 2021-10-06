Beşiktaş'a saha zeminiyle ilgili müjde

Beşiktaş'ta Sivasspor maçı öncesi oluşan boşlukta hibrit takviyesi yapılan saha, bir nebze toparlanmış görüntüsü verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Beşiktaş'a saha zeminiyle ilgili müjde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2021 11:47
Beşiktaş'ta saha zeminiyle ilgili sıkıntının bir nebze olsun giderildiği ortaya çıktı.

Sezonun ilk maçından itibaren Vodafone Park'ın yenilenen zemini hem futbolcuların hem de teknik heyetin eleştirilerinden nasibini almıştı.

Sivas maçı öncesi oluşan boşlukta hibrit takviyesi yapılan saha, bir nebze toparlanmış görüntüsü verdi.

19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına kadar zeminin etraflıca elden geçirilerek düzeltileceği ifade edildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.