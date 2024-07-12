Beşiktaş'a Klaassen'de rakip çıktı!

Beşiktaş'ın bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Davy Klaassen'e İtalya'dan bir talip çıktı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Parma, Inter'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha Davy Klaassen'i transfer etmek istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE YANAŞAMADI
İtalyan ekibinin Klaassen'i transfer etmek istese de Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 3 milyon euro'luk teklif yaptığı ve bu teklifle yarışmalarının çok zor olduğu belirtildi.
LAZIO DA RADARDA
Klaassen'i ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Lazio'nun da izlemede olduğu aktarılırken, deneyimli oyuncuya yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif edebileceği öne sürüldü.
20 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 20 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Parma, Inter'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha Davy Klaassen'i transfer etmek istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE YANAŞAMADI
İtalyan ekibinin Klaassen'i transfer etmek istese de Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 3 milyon euro'luk teklif yaptığı ve bu teklifle yarışmalarının çok zor olduğu belirtildi.
LAZIO DA RADARDA
Klaassen'i ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Lazio'nun da izlemede olduğu aktarılırken, deneyimli oyuncuya yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif edebileceği öne sürüldü.
20 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 20 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.