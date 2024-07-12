Beşiktaş'a Klaassen'de rakip çıktı!

Parma, Beşiktaş'ın gündeminde olan Hollandalı orta saha Davy Klaassen'e talip oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Klaassen'de rakip çıktı!
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12 Temmuz 2024 09:00
Son güncelleme 12 Temmuz 2024 09:02
Beşiktaş'ın bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Davy Klaassen'e İtalya'dan bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Parma, Inter'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha Davy Klaassen'i transfer etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE YANAŞAMADI

İtalyan ekibinin Klaassen'i transfer etmek istese de Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 3 milyon euro'luk teklif yaptığı ve bu teklifle yarışmalarının çok zor olduğu belirtildi. 

LAZIO DA RADARDA

Klaassen'i ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Lazio'nun da izlemede olduğu aktarılırken, deneyimli oyuncuya yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif edebileceği öne sürüldü.

20 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 20 resmi maça çıkan Davy Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı. 



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