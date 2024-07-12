Beşiktaş'a Klaassen'de rakip çıktı!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Parma, Inter'den ayrılan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha Davy

Klaassen

'i transfer etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE YANAŞAMADI

İtalyan ekibinin Klaassen'i transfer etmek istese de Beşiktaş'ın oyuncuya yıllık 3 milyon euro'luk teklif yaptığı ve bu teklifle yarışmalarının çok zor olduğu belirtildi.

LAZIO DA RADARDA

Klaassen'i ayrıca bir diğer İtalyan ekibi Lazio'nun da izlemede olduğu aktarılırken, deneyimli oyuncuya yıllık 2 milyon euro'dan iki yıllık sözleşme teklif edebileceği öne sürüldü.