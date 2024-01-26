Beşiktaş'ın gündemindeki stoper Jamaal Lascelles için hocası Eddie Howe'dan transfer cevabı geldi.
F.A Cup'ta 4. turda deplasmanda 27 Ocak Cumartesi günü Fulham'la karşılaşacak Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
"KALMASINI İSTİYORUM"
Beşiktaş'ın istediği Jamaal Lascelles'e ilişkin açıklamalarda bulunan Eddie Howe, deneyimli stoperin takımda kalmasını istediğini söyledi.
Howe açıklamasında, "O bizim için önemli bir oyuncu. Takımda kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Newcastle United formasıyla bu sezon Jamaal Lascelles 22 maça çıktı. 30 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol kaydetti.
KARİYERİ
Futbol kariyerine Nottingham Forest'ın altyapısında başlayan Jamaal Lascells, 2011'de A takıma yükseldi. Ertesi sezon Stevenage'a kiralanan İngiliz oyuncu, 2014'te Newcastle United'a imza attı. Aynı sezon Nottingham Forest'a kiralanan Lascelles, 2015'ten bu yana Newcastle United forması giyiyor.
DUARTE, RESMİ ÇAĞRI BEKLİYOR
Öte yandan Kara Kartal'ın prensipte el sıkıştığı 28 yaşındaki savunmacı Domingos Duarte, yönetimden 'resmi çağrı' bekliyor.
Oyuncu için İspanyol kulübü Getafe ile 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlıların, Lascelles'den kesin olarak 'olumsuz' yanıt gelmesi durumunda Duarte'e "Gel imza atalım" diyecek.
13 MAÇA ÇIKTI
Domingos Duarte, bu sezon Getafe formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol attı.
F.A Cup'ta 4. turda deplasmanda 27 Ocak Cumartesi günü Fulham'la karşılaşacak Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
"KALMASINI İSTİYORUM"
Beşiktaş'ın istediği Jamaal Lascelles'e ilişkin açıklamalarda bulunan Eddie Howe, deneyimli stoperin takımda kalmasını istediğini söyledi.
Howe açıklamasında, "O bizim için önemli bir oyuncu. Takımda kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Newcastle United formasıyla bu sezon Jamaal Lascelles 22 maça çıktı. 30 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol kaydetti.
KARİYERİ
Futbol kariyerine Nottingham Forest'ın altyapısında başlayan Jamaal Lascells, 2011'de A takıma yükseldi. Ertesi sezon Stevenage'a kiralanan İngiliz oyuncu, 2014'te Newcastle United'a imza attı. Aynı sezon Nottingham Forest'a kiralanan Lascelles, 2015'ten bu yana Newcastle United forması giyiyor.
DUARTE, RESMİ ÇAĞRI BEKLİYOR
Öte yandan Kara Kartal'ın prensipte el sıkıştığı 28 yaşındaki savunmacı Domingos Duarte, yönetimden 'resmi çağrı' bekliyor.
Oyuncu için İspanyol kulübü Getafe ile 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlıların, Lascelles'den kesin olarak 'olumsuz' yanıt gelmesi durumunda Duarte'e "Gel imza atalım" diyecek.
13 MAÇA ÇIKTI
Domingos Duarte, bu sezon Getafe formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol attı.