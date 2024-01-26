'ın gündemindeki stoperiçin hocası Eddie Howe'dan transfer cevabı geldi.F.A Cup'ta 4. turda deplasmanda 27 Ocak Cumartesi günü Fulham'la karşılaşacak Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'ın istediği Jamaal Lascelles'e ilişkin açıklamalarda bulunan Eddie Howe, deneyimli stoperin takımda kalmasını istediğini söyledi.Howe açıklamasında,ifadelerini kullandı.Newcastle United formasıyla bu sezon Jamaal Lascelles 22 maça çıktı. 30 yaşındaki stoper bu maçlarda 1 gol kaydetti.Futbol kariyerine Nottingham Forest'ın altyapısında başlayan Jamaal Lascells, 2011'de A takıma yükseldi. Ertesi sezon Stevenage'a kiralanan İngiliz oyuncu, 2014'te Newcastle United'a imza attı. Aynı sezon Nottingham Forest'a kiralanan Lascelles, 2015'ten bu yana Newcastle United forması giyiyor.Öte yandan Kara Kartal'ın prensipte el sıkıştığı 28 yaşındaki savunmacı Domingos Duarte, yönetimden 'resmi çağrı' bekliyor.Oyuncu için İspanyol kulübü Getafe ile 3 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan siyah-beyazlıların, Lascelles'den kesin olarak 'olumsuz' yanıt gelmesi durumunda Duarte'e "Gel imza atalım" diyecek.Domingos Duarte, bu sezon Getafe formasıyla 22 maça çıktı ve 1 gol attı.