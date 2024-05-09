Beşiktaş'a iki kötü haber!

Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica'nın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

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Beşiktaş'a iki kötü haber!
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09 Mayıs 2024 15:00
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 15:03
Beşiktaş, Ankaragücü maçında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica için açıklama yaptı.

Rachid Ghezzal için yapılan açıkalamda, "Futbol A Takımımızın MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem saptanmıştır." denildi.

Milot Rashica için ise, "MKE Ankaragücü maçında sol uyluk üst iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Milot Rashica'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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