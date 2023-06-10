Beşiktaş'a iki isim birden...

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile mücadele etmek için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'ın gündemine birçok isim gelmeye devam ediyor.
Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Beşiktaş'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı. Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor.
BİR DİĞER İSİM QUARESMA
Artur Masuaku'nun bonservisini alan Beşiktaş, yine de sol bek transferi yapmayı planlıyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, Arouca'da forma giyen Mateus Quaresma'yla ilgileniyor. Takımından ayrılmaya karar veren Brezilyalı sol bekin değeri 2 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
Birçok ülkede transfer için özel araştırmalar yapan Beşiktaş'a önerilen son ismin, Fransa Ligi'nde Troyes forması giyen 26 yaşındaki Rominigue Kouame olduğu ortaya çıktı. Kouame, merkez orta saha, ön libero ve ihtiyaca göre 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in onayı bekleniyor.
BİR DİĞER İSİM QUARESMA
Artur Masuaku'nun bonservisini alan Beşiktaş, yine de sol bek transferi yapmayı planlıyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, Arouca'da forma giyen Mateus Quaresma'yla ilgileniyor. Takımından ayrılmaya karar veren Brezilyalı sol bekin değeri 2 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
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