Beşiktaş'a Giresunspor'dan tazminat piyangosu

2 sezon önce Beşiktaş'tan Giresunspor'a kiralanan Kerem Kalafat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



21 yaşındaki savunmacının, daha önceki sözleşmesinde Karadeniz ekibinde belli bir sayıda maça çıkması bekleniyordu. Fakat Çotanaklar'ın bu maddeye uymadığı öne sürüldü.



Hâl böyle olunca Siyah-Beyazlı ekibin, 300 bin TL tazminat alabileceği iddia edildi.









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