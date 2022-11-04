Beşiktaş'a dev sponsorluk; 250 milyon dolar

Stadyum isim sponsorluğu için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Katar Hava Yolları ile görüşmelere başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a dev sponsorluk; 250 milyon dolar
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04 Kasım 2022 11:15
Beşiktaş, tarihi sponsorluk anlaşması için Katar Hava Yolları ile temasa geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yönettiği görüşmelerde konuşulan rakamlar eğer gerçekleşirse Siyah-Beyazlılar, dev bir gelirin sahibi olacak. 5 yıllık sponsorluk anlaşması için yıllık talep edilen miktar 50 milyon dolar.

Çebi, Katar Hava Yolları yani Qatar Airways şirketinin CEO'su Akbar Al Baker ile temaslarını sürdürüyor. Anlaşma imzalanması halinde Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olacak.

Tarafların el sıkışması halinde Siyah Beyazlı ekibin, 5 yıl içerisinde kazanacağı ücret 250 milyon dolar olacak. Sponsorluk anlaşması, stat ismini kapsayacak. Katar merkezli global havayolu şirketi, 100'ün üstünde uçak filosu ve uçuş noktası İle dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alıyor.

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