Bertuğ Yıldırım, Getafe'ye imza attı!

İspanya LaLiga takımlarından Getafe, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Bertuğ" ifadeleri kullanıldı.
Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi.
Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan Rennes'e imza attı.
Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.
Açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Bertuğ" ifadeleri kullanıldı.
BERTUĞ YILDIRIM'IN KARİYERİ
🇹🇷Getafe, Rennes'den Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.pic.twitter.com/6aYwC7nt8R
— Sporx (@sporx) August 23, 2024
Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi.
Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan Rennes'e imza attı.
Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.
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