Bertuğ Yıldırım, Antalyaspor'a gidiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Antalyaspor, yeni bir ismi kadrosuna kattı.



kırmızı beyazlı ekip, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.



Hatayspor ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı belirtildi.



Depremden etkilenen Hatayspor'un bu sezon ligden çekilme kararı aldığı açıklanmıştı.



BU SEZON 4 GOL VE 2 ASİST YAPTI



Bu sezon 16 Süper Lig maçında görev yapan 20 yaşındaki Bertuğ Yıldırım 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç golcü 2021 yılında Sarıyer'den Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.





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