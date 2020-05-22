Berlin derbisinde Hertha farka gitti

Bundesliga 27. haftanın açılış maında Hertha Berlin, sahasında Union Berlin'i konuk etti.
Olympiastadion'da oynanan karşılaşmayı Hertha Berlin 4-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Hertha Berlin'e galibiyeti 51. dakikada Ibisevic, 52'de Lukebakio, 61. dakikada Matheus Cunha, 77. dakikada Boyata'nın golleriyle geldi.
Hertha Berlin koronavirüs arasından sonra Bruno Labbadia yönetiminde çıktığı 2. maçta 2. galibiyeti aldı ve 7 gol atarak kalesini gole kapattı.
Bu sonuçla Hertha Berlin 34 puana yükselirken Union Berlin ise 30 puanda kaldı.
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Olympiastadion'da oynanan karşılaşmayı Hertha Berlin 4-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Hertha Berlin'e galibiyeti 51. dakikada Ibisevic, 52'de Lukebakio, 61. dakikada Matheus Cunha, 77. dakikada Boyata'nın golleriyle geldi.
Hertha Berlin koronavirüs arasından sonra Bruno Labbadia yönetiminde çıktığı 2. maçta 2. galibiyeti aldı ve 7 gol atarak kalesini gole kapattı.
Bu sonuçla Hertha Berlin 34 puana yükselirken Union Berlin ise 30 puanda kaldı.
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