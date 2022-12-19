Berke Özer, Türkiye'ye dönüyor!

Fenerbahçe'den sezon başında Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.



Portekiz basınında yer alan habere göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 22 yaşındaki kalecinin transferi için Portimonense ile anlaşma sağladı.



Anlaşmanın detaylarına dair bilgi verilmezken, Berke Özer'in 1. Lig temsilcisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.



Berke Özer, Portimonense'de sadece 2 maçta 180 dakika görev aldı. Genç kalecinin adı transferde Galatasaray ile de anılıyor.





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