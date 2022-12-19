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Berke Özer, Türkiye'ye dönüyor!

Eyüpspor'un, Berke Özer'in transferi için Portimonense ile anlaşma sağladığı ve 22 yaşındaki kaleci ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Berke Özer, Türkiye'ye dönüyor!
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19 Aralık 2022 22:04
Fenerbahçe'den sezon başında Portimonense'ye transfer olan Berke Özer, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 22 yaşındaki kalecinin transferi için Portimonense ile anlaşma sağladı.

Anlaşmanın detaylarına dair bilgi verilmezken, Berke Özer'in 1. Lig temsilcisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Berke Özer, Portimonense'de sadece 2 maçta 180 dakika görev aldı. Genç kalecinin adı transferde Galatasaray ile de anılıyor.

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