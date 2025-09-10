Berfu Cengiz'den tarihi galibiyet!

Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'ta Jazmin Ortenzi'yi 2-0 mağlup ederek WTA turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini elde etti. Zeynep Sönmez ise Guadalajara'da ilk turda elendi.

calendar 10 Eylül 2025 13:36 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 13:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Berfu Cengiz'den tarihi galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Arjantinli Jazmin Ortenzi'yi 2-0 yenerek WTA turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini elde etti.
 
Dünya sıralamasının 565'inci basamağındaki Berfu, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada klasmanın 289 numarası Ortenzi ile karşılaştı.
 
25 yaşındaki milli tenisçi, korttan 6-1 ve 6-2'lik setlerle galip ayrılarak 2. turda Meksikalı Renata Zarazua'nın (5 numaralı seribaşı) rakibi oldu.
 
-Zeynep, Guadalajara Açık'a ilk turda veda etti
 
Türkiye'nin tek kadınlar kategorisindeki en iyi ismi Zeynep Sönmez ise WTA 500 düzeyindeki Guadalajara Açık Turnuvası'na katıldı.
 
Dünya 74 numarası olan 23 yaşındaki milli tenisçi, Meksika'nın Guadalajara kentindeki organizasyonun ilk turunda karşılaştığı Alman Tatjana Maria'ya (6) 2-0 (6-4, 6-2) yenilerek elendi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.