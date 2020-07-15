Berat Özdemir, Frankfurt ve Mönchengladbach'ın transfer listesinde!

Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve birçok Avrupa devinin radarında olan Berat Ayberk Özdemir, Almanya yolcusu! Bu sezon özellikle Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından performansını yukarıya taşıyan 22 yaşındaki futbolcuyu bir süredir izleyen Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach, genç orta saha için harekete geçti!



Berat'ı uzun süredir izleyen Alman kulüplerinin gözlemcileri genç futbolcu için olumlu yönde raporlar verirken Frankfurt ve Mönchengladbach'ın kısa süre içinde Gençlerbirliği'nin kapısını resmi teklifle çalacağı öğrenildi. Başkent temsilcisinin 22 yaşındaki yıldız için yaklaşık 7-8 milyon Euro gibi bir değer biçtiği belirtildi.



KAPIYI ÇAĞLAR VE OZAN AÇTI!



Son yıllarda Süper Lig ve 1. Lig'den Almanya'ya giden futbolcular, ülkemizi başarıyla temsil etti. 2016 yazında Süper Lig'de hiç oynamadan Altınordu'dan Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, Almanya'yı kendisine hayran bıraktıktan sonra yaklaşık 22 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Leicester City'nin yolunu tutmuştu. Bu sezon koronavirüs salgınına kadar futboluyla Ada'yı etkileyen Çağlar'ın piyasa değerinin 40 milyon Euro olduğu belirtiliyor.



Galatasaray altyapısında yetişip A Takımda yarım sezon geçirdikten sonra 11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, 2019 yazında ise 15 milyon Euro'luk bedelle Schalke 04'ün yolunu tuttu. Bu sezon Bundesliga'da 26 maçta forma giyen genç savunmacı, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.



