Benzia isyan etti; 'Tek suçlu ben miyim?'

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Benzia, kararı sarı-lacivertli takımın tesislerinde öğrendi ve adeta çılgına döndü.
Ersun Yanal'ın kararına büyük tepki gösteren Benzia'nın, "Fenerbahçe'ye büyük işler başarmak için geldim, elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım ve bu takımın bu durumunun sorumlusu ben değilim. Tek suçlu da ben değilim. Hoca, son iki maçta da bana 11'de görev verdi, bu şekilde bir karar nasıl alındı anlayabilmiş değilim" dediği ifade edildi.
"FENERBÇHÇE İLE İDMANLARA DEVAM"
Fenerbahçe'de TFF'ye verilen listeden çıkarılan Yassine Benzia için menajeri Djibril Niang ise, Haber Global'e açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe ile idmanlara devam edeceklerini kaydetti.
Benzia'nın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını belirten menajer, "Oyuncum sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam edecek. Fenerbahçe yönetimi tarafımıza gelecek sezon Benzia ile devam etmeyeceklerini söyledi. Benzia'nın kontratı Haziran'da bitiyor, o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalacak, gelecek sezon burada olmayacak. Haziran'dan sonra Lille'e geri dönecek" ifadelerini kullandı.
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Ersun Yanal'ın kararına büyük tepki gösteren Benzia'nın, "Fenerbahçe'ye büyük işler başarmak için geldim, elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım ve bu takımın bu durumunun sorumlusu ben değilim. Tek suçlu da ben değilim. Hoca, son iki maçta da bana 11'de görev verdi, bu şekilde bir karar nasıl alındı anlayabilmiş değilim" dediği ifade edildi.
"FENERBÇHÇE İLE İDMANLARA DEVAM"
Fenerbahçe'de TFF'ye verilen listeden çıkarılan Yassine Benzia için menajeri Djibril Niang ise, Haber Global'e açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe ile idmanlara devam edeceklerini kaydetti.
Benzia'nın sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de olacağını belirten menajer, "Oyuncum sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile antrenmanlarına devam edecek. Fenerbahçe yönetimi tarafımıza gelecek sezon Benzia ile devam etmeyeceklerini söyledi. Benzia'nın kontratı Haziran'da bitiyor, o tarihe kadar Fenerbahçe'de kalacak, gelecek sezon burada olmayacak. Haziran'dan sonra Lille'e geri dönecek" ifadelerini kullandı.
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